Евгения Леванова: «Свадьба с Ковтуном будет осенью. Планируем пригласить от 70 до 90 гостей – и с ковра, и со льда»

Гимнастка Евгения Леванова рассказала о предстоящей свадьбе с Максимом Ковтуном.

– Как проходит подготовка к свадьбе и когда она планируется?



– Свадьба будет осенью. Подготовка идет отлично, хотя мы и находимся постоянно в разъездах – что я, что Максим. У нас есть команда, мы обратились к свадебным организаторам и вообще об этом не пожалели.

Если делать все самой, не выйдет получить удовольствие от процесса, от самого дня свадьбы, быть расслабленной и наслаждаться днем.

Недавно встречались с декоратором, смотрим ведущих – в процессе, пока еще не утвердили. С площадкой определились и все забронировали. Я купила себе три платья – будут разные образы. Нужно было встретиться со стилистом, визажистом, все обсудить по мейку и прическам. Мне это важно.



– Судя по масштабу приготовлений, будет праздник на много гостей?

– В пределах ста человек. От 70 до 90, наверное. Сложно сейчас сказать точно, потому что вдруг кто-то не сможет прийти.

– Гостей больше будет со льда или с ковра?

– И с ковра, и со льда. Связанные с нашими видами спорта. Мы всю жизнь в этом крутимся, так что круг общения спортивный. Ну и родные тоже будут, конечно, и самые близкие друзья с детства.



– С подружкой невесты уже определились?

– Мне кажется, сейчас эта традиция уже не очень актуальна. Никого одного на эту роль не выбирала.



– А что насчет мальчишника и девичника? Будет что-то крутое?



– Мальчишника сто процентов не будет, потому что Максим работает вплоть до самой свадьбы, у него большая загруженность. У нас даже на подготовку свадебного танца остается всего четыре дня.

Я тоже буду занята, но у меня есть неделя в Сочи. Соберу девчонок, съездим на пару дней в Красную поляну, на яхте покатаемся на закате, сходим в баню. Как раз будет прекрасная погода.

– Максим как-то участвует в подготовке? Мужчины часто боятся всего этого свадебного маркетинга и самоустраняются.

– Он участвует, помогает по мере возможности. Но если не может поехать на какую-то встречу по свадебным делам, полностью доверяет мне. У нас похожие вкусы. «Как ты скажешь, так и будет, согласен с твоим решением», – так говорит, – сказала Леванова.