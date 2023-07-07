Леванова о травме, из-за которой не поехала на ОИ: «Кость в ноге раздробилась на несколько осколков. Эти осколки заходили в связки, в сухожилия, было очень больно»
Евгения Леванова рассказала о травме, из-за которой не смогла поехать на Олимпиаду-2020.
– Вы оказались в тяжелой ситуации, когда не смогли поехать на Олимпиаду. Нигде нет полной информации о вашей травме, расскажите о ней.
– У меня кость в ноге раздробилась на несколько осколков. Сначала в одной ноге, потом в другой в районе ахилла. Эти осколки заходили в связки, в сухожилия, поэтому было очень больно.
А нога-то постоянно работает: высокие полупальцы, большая нагрузка. Когда осколок попадал в какое-то ненужное место, нога вставала в так называемый блок и я не могла ей двигать.
Это было страшно и опасно. Если бы это случилось на соревнованиях, я бы не смогла продолжить ничего делать и просто ждала, пока меня унесут.
Ирина Александровна Винер, когда я делала первую операцию, сразу мне предложила прооперировать и вторую ногу. И врачи тоже предлагали, потому что знали, что на второй ноге такая же проблема на подходе.
Но я очень надеялась на Олимпиаду через полгода и понимала, что, если сделаю две ноги сразу, гарантированно не успею восстановиться. Буду ездить на коляске с этими двумя гипсами – ужасно. Так что отказалась от второй операции и сказала, что все сделаю для восстановления.
Восстановление шло хорошо, я уже начала вставать в команду, когда сломалась вторая нога. Тогда стало понятно, что я не дотерплю. Ладно бы была неделя или месяц до Игр, тогда бы я как-то могла на уколах дотянуть. Но три-четыре месяца – невозможно.
– Как вы это переживали?
– Я спокойно к этому отнеслась. Не входила в депрессию. Я по жизни очень позитивный человек, никогда не жалею о случившемся. Подумала: значит, так надо. Судьба меня от чего-то уберегла. Было и было. Это моя жизнь, и я в ней главный строитель.
Значит, не надо было мне туда ехать. Будь Олимпиада в 2020 году, я бы поехала. Но случился ковид, ее перенесли. Как будто весь мир был против меня. Я-то что – я трудилась, готовилась искренне, тренировалась по 10-12 часов в день.
Не люблю жаловаться и не люблю слушать людей, которые жалуются на жизнь. Значит, это было не мое, а самые важные победы еще впереди, – сказала гимнастка.
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