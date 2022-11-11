Анна Щербакова станет почетным гостем турнира по художественной гимнастике на призы Евгении Левановой
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова станет почетным гостем открытого турнира по художественной гимнастике на призы пятикратной чемпионки мира Евгении Левановой.
В турнире «Евгения» примут участие около 350 гимнасток из разных городов России.
Помимо Щербаковой, гостями турнира станут гимнастки Лала Крамаренко, Анастасия Татарева, Яна Луконина, Мария Толкачева и Дарья Шкурихина.
Соревнования пройдут в Москве 12 ноября.
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