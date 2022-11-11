Анна Щербакова станет почетным гостем турнира по художественной гимнастике на призы Евгении Левановой

Теги сборная России художественная гимнастика Дарья Шкурихина Яна Луконина женское катание Анастасия Татарева Мария Толкачева Анна Щербакова Евгения Леванова Лала Крамаренко Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова станет почетным гостем открытого турнира по художественной гимнастике на призы пятикратной чемпионки мира Евгении Левановой

В турнире «Евгения» примут участие около 350 гимнасток из разных городов России. 

Помимо Щербаковой, гостями турнира станут гимнастки Лала Крамаренко, Анастасия Татарева, Яна Луконина, Мария Толкачева и Дарья Шкурихина.

Соревнования пройдут в Москве 12 ноября.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные