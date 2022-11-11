Анна Щербакова станет почетным гостем турнира по художественной гимнастике на призы Евгении Левановой

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова станет почетным гостем открытого турнира по художественной гимнастике на призы пятикратной чемпионки мира .

В турнире «Евгения» примут участие около 350 гимнасток из разных городов России.

Помимо Щербаковой, гостями турнира станут гимнастки , Анастасия Татарева, , и .

Соревнования пройдут в Москве 12 ноября.