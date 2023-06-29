Маргарита Мамун: «Готовилась к участию в «Ледниковом периоде». Но после пятой-шестой тренировки еле-еле смогла дойти до машины из-за стопы»

Теги Илья Авербух телевидение художественная гимнастика травмы Маргарита Мамун сборная России (художественная гимнастика) Ледниковый период Гимнастика

Маргарита Мамун рассказала, что могла принять участие в «Ледниковом периоде».

– Фигурное катание для вас – любовь?

– Да. Это очень красиво и очень похоже на гимнастику в плане творческой стороны.

– Вас удивляет, что при всей эстетике и красоте фигурное катание является одним из самых токсичных видов спорта? Много скандалов, острых высказываний, болельщики грызутся в комментариях...

– Да, действительно удивляет. Но большая популярность провоцирует большое количество разносторонних мнений. Да, в фигурном катании болельщики более эмоциональны. Поэтому я немного побаивалась работать в этом мире, но на удивление было мало токсичности в мою сторону.

– Вы много общались с фигуристками. Насколько они похожи с гимнастками?

– Нас действительно многое объединяет, несмотря на то что одни «зимние», вторые «летние». Творческая составляющая, как я и сказала выше, молодые виды спорта, многочасовые тренировки, ну и конечно, мы отлично друг друга понимаем как профессиональные спортсмены.

– Вы писали, что хотели поучаствовать в каком-то ледовом проекте, но не дала стопа. Как это было?

– Да, готовилась к участию в «Ледниковом периоде». Но после пятой-шестой тренировки я еле-еле смогла дойти до машины из-за стопы.

Это давняя проблема. Я и на Олимпийских играх выступала с этой замотанной стопой. Когда закончила, то иногда забывала о ней. Но когда возвращалась к нагрузкам, она сразу давала о себе знать. Если бы я хотела продолжить свою профессиональную карьеру, то пришлось бы делать операцию.

Помню, что тогда очень расстроился Илья Авербух, потому что у меня хорошо получалось кататься. Говорил: «Давай, мы тебя вылечим, поможем». Но я поняла, что не готова, – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

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6 комментариев

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FS.Nika1
На самом деле очень бесит , когда журналисты все время упоминают про токсичность. Она есть везде. В любом виде спорта болельщики любят и поддерживают своих спортсменов и , к сожалению, иногда злорадствуют к другим (я их ни в коем случае не поддерживаю это), но это не означает, что журналистам нужно постоянно об этом говорить и ещё больше продвигать эту тему. Рита очень классная спортсменка, и очень радует , что ко всем относится толерантно и уважительно.
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+12
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ccc6srcv2n
Ритуля - моя любовь 😍 Вот тот случай, когда человек красив и снаружи и внутри. Прекрасная девушка с доброй душой и поступками. Обожаю и уважаю.
+9
0
+9
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ретроградный меркурий
Рита душевно поддерживала нашу сборную на Олимпиаде в Пекине. У "художниц" и фигуристок действительно больше всего общего - два вида спорта, объединяющие в себе и спорт, и эстетику, и искусство.
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Katt Lady
Молодец, что умеет слышать себя.
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Додик Аксель
Рита знает цену успеха, поэтому в данном случае здраво и мудро поступила. Шоу это шоу и их много, а здоровье одно. Удачи !
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Зоя Кудряшова
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Подпечить можно, а вылечить это вряд ли. Остается на всю жизнь. Аукниться много лет спустя.
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