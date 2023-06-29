Маргарита Мамун: «Готовилась к участию в «Ледниковом периоде». Но после пятой-шестой тренировки еле-еле смогла дойти до машины из-за стопы»

Маргарита Мамун рассказала, что могла принять участие в «Ледниковом периоде».

– Фигурное катание для вас – любовь?

– Да. Это очень красиво и очень похоже на гимнастику в плане творческой стороны.

– Вас удивляет, что при всей эстетике и красоте фигурное катание является одним из самых токсичных видов спорта? Много скандалов, острых высказываний, болельщики грызутся в комментариях...

– Да, действительно удивляет. Но большая популярность провоцирует большое количество разносторонних мнений. Да, в фигурном катании болельщики более эмоциональны. Поэтому я немного побаивалась работать в этом мире, но на удивление было мало токсичности в мою сторону.

– Вы много общались с фигуристками. Насколько они похожи с гимнастками?

– Нас действительно многое объединяет, несмотря на то что одни «зимние», вторые «летние». Творческая составляющая, как я и сказала выше, молодые виды спорта, многочасовые тренировки, ну и конечно, мы отлично друг друга понимаем как профессиональные спортсмены.

– Вы писали, что хотели поучаствовать в каком-то ледовом проекте, но не дала стопа. Как это было?

– Да, готовилась к участию в « ». Но после пятой-шестой тренировки я еле-еле смогла дойти до машины из-за стопы.

Это давняя проблема. Я и на Олимпийских играх выступала с этой замотанной стопой. Когда закончила, то иногда забывала о ней. Но когда возвращалась к нагрузкам, она сразу давала о себе знать. Если бы я хотела продолжить свою профессиональную карьеру, то пришлось бы делать операцию.

Помню, что тогда очень расстроился , потому что у меня хорошо получалось кататься. Говорил: «Давай, мы тебя вылечим, поможем». Но я поняла, что не готова, – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.