Мамун об отстранении российских гимнасток: «Жалко девчонок. Но там, думаю, не сильно скучают, потому что первые места освободились»

Теги художественная гимнастика Маргарита Мамун сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Маргарита Мамун высказалась об отстранении российских гимнасток.

– Что такое международная художественная гимнастика без России?

– Конечно, жалко девчонок. Но там, думаю, не сильно скучают, потому что первые места освободились. Ну что такое мировая художественная гимнастика без сильнейшей сборной мира? <...>

Дина Аверина намекнула, что хочет завершить карьеру. Понимаете ли ее решение? И ставили ли себя на место нынешних спортсменов сборной? Что им делать в текущей ситуации?

– Мне сложно поставить себя в эту позицию. Конечно, Дину понимаю. Они с Ариной повыступали после Олимпиады достаточно большое количество времени. У каждой из них есть собственные сложности и собственные травмы. Думаю, что они большие молодцы, что, несмотря на то что нет международных стартов, они все равно выходят, выступают и держат интерес к гимнастике.

Но рано или поздно все заканчивается. У нас молодой вид спорта. Профессиональная карьера отнимает большое количество здоровья. Поэтому все должны с уважением понимать любое их решение. А что делать в текущей ситуации, нужно спрашивать у действующих спортсменов, которые находят силы и мотивацию продолжать выступать, – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016.

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