Мамун об отстранении российских гимнасток: «Жалко девчонок. Но там, думаю, не сильно скучают, потому что первые места освободились»

Маргарита Мамун высказалась об отстранении российских гимнасток.

– Что такое международная художественная гимнастика без России?

– Конечно, жалко девчонок. Но там, думаю, не сильно скучают, потому что первые места освободились. Ну что такое мировая художественная гимнастика без сильнейшей сборной мира? <...>

– намекнула, что хочет завершить карьеру. Понимаете ли ее решение? И ставили ли себя на место нынешних спортсменов сборной? Что им делать в текущей ситуации?

– Мне сложно поставить себя в эту позицию. Конечно, Дину понимаю. Они с повыступали после Олимпиады достаточно большое количество времени. У каждой из них есть собственные сложности и собственные травмы. Думаю, что они большие молодцы, что, несмотря на то что нет международных стартов, они все равно выходят, выступают и держат интерес к гимнастике.

Но рано или поздно все заканчивается. У нас молодой вид спорта. Профессиональная карьера отнимает большое количество здоровья. Поэтому все должны с уважением понимать любое их решение. А что делать в текущей ситуации, нужно спрашивать у действующих спортсменов, которые находят силы и мотивацию продолжать выступать, – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016.