Ирина Винер: «У Дины Авериной есть моменты травматического характера, несовместимые с выступлением. Но у нее железный характер»

Ирина Винер заявила, что у Дины Авериной есть травмы, несовместимые с выступлениями.

Спортсменка не выступала в отдельных упражнениях на этапе Кубка сильнейших в Москве. В многоборье Дина стала третьей.

«Все дело в том, что у ведь были проблемы, она с ними выступала на Олимпийских играх. Ее лечащий врач сказал, что она «инопланетянка».

Сейчас уже могу об этом сказать, что у нее есть такие моменты травматического характера, которые несовместимы с выступлением.

Но поскольку у нее железный характер, она выступала на Олимпиаде блестяще, потом выступала блестяще на чемпионате мира, подтвердила свое чемпионское звание, выиграла все виды, кроме ленты.

Все здесь здорово выступали, и в частности Дина, но сейчас она бережет себя и правильно делает», – сказала .