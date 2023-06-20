Сестры Аверины получили дипломы МГИМО по программе «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Гимнастки Дина и Арина Аверины получили в МГИМО дипломы спортивных дипломатов.

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике завершили обучение по программе профессиональной переподготовки «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации».

«Очень приятный сегодня день, все очень счастливые и немного выдохнули от того, что учеба закончилась. У меня диплом был на тему «Студенческий спорт», как раз в этом году Дину избрали управлять студенческим спортом, у меня была на эту тему работа, и она мне помогала», – сказала Арина.

«У меня была тема про смешанные пары в художественной гимнастике. Это направление, когда мальчики выступают с девочками, сейчас развивается в России.

Было, на самом деле, сложно совмещать тренировки, выступления, мастер-классы, другие мероприятия и написание диплома. Но когда мы уже пришли защищать диплом и нас вызвали, то уже я не сильно волновалась, понимала, что готова», – добавила Дина.

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3 комментария

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& Co1366
Оказывается в МГИМО спортивная кафедра есть!
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Виталий Желтоусов
специально для таких спортсменок и создаются такие кафедры и направления
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Dr. Heisenberg
А какие у них основные дипломы? Или для таких талантливых девушек в 2-3 месячную программу проф переподготовки включен и диплом МГИМО о высшем образовании?
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