Винер об учебе сестер Авериных в МГИМО: «Очень мотивированные девочки, патриотичные. Хотят теперь нести пользу стране на другом поприще»

Ирина Винер назвала Арину Аверину лидером сборной России по художественной гимнастике.

На этапе Кубка сильнейших в Москве Арина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также выиграла многоборье.

Ее сестра стала третьей в многоборье, в отдельных видах она не выступала.

«Арина всегда была в тени своей сестры, она понимала, что она вторая. Однажды Арина приехала на чемпионат Европы и выиграла его, но это был единственный раз.

Сейчас, слава богу, случилось так, что она выступала здорово. Теперь она, как говорится, вырвалась вперед, настоящий лидер команды России», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Также Винер высказалась о том, что сестры Аверины учатся в МГИМО.

«Очень мотивированные девочки, патриотичные и хотят нести пользу теперь своей стране на другом поприще», – отметила Винер.

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