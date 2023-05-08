Винер об учебе сестер Авериных в МГИМО: «Очень мотивированные девочки, патриотичные. Хотят теперь нести пользу стране на другом поприще»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Ирина Винер назвала Арину Аверину лидером сборной России по художественной гимнастике.

На этапе Кубка сильнейших в Москве Арина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также выиграла многоборье.

Ее сестра Дина Аверина стала третьей в многоборье, в отдельных видах она не выступала. 

«Арина всегда была в тени своей сестры, она понимала, что она вторая. Однажды Арина приехала на чемпионат Европы и выиграла его, но это был единственный раз.

Сейчас, слава богу, случилось так, что она выступала здорово. Теперь она, как говорится, вырвалась вперед, настоящий лидер команды России», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Также Винер высказалась о том, что сестры Аверины учатся в МГИМО.

«Очень мотивированные девочки, патриотичные и хотят нести пользу теперь своей стране на другом поприще», – отметила Винер. 

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

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40 комментариев

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LokoKa1ser92
а можно лучше не надо такой пользы стране?
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burefan
Они по общему отбору прошли?
+18
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Мистер Уайт
Скучно. Было бы веселее, если бы сёстры Аверины были арестованы за перекрытие дорог.
+17
0
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Buharoid
В России многие гимнастки потом приносят пользу стране на другом поприще, кхм.
+14
-1
+13
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MikhaL
А может не надо нам таких дипломаток? Нам Лаврова хватает уже…
+10
-2
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Алексей Иванов
Ответ Michael Boldyrev
Да, ладно. Все студенты МГИМО хотят принести пользу стране! Никаких других мотивов для учебы в МГИМО и нет.
Дети элиты, которые хотят с махнуть зарубеж
+4
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+4
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Thursday31
Приносить пользу?)) это как другая гимнастка? которая в свой обруч пускает всяких старых гномов
+4
0
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papadok
Ответ Мистер Уайт
Скучно. Было бы веселее, если бы сёстры Аверины были арестованы за перекрытие дорог.
За перекрытие дорог На свадьбе Винер.
+3
0
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Al561
Вопрос в том, что считать пользой для страны, а что вредом.
Я всегда думал, что польза, это когда гражданам становится лучше жить.
Но нынешняя власть и подавляющая часть населения похоже считает, что польза для страны - это испортить жизнь соседям и другим странам)))
+8
-6
+2
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Serge Vendino
Ответ burefan
Они по общему отбору прошли?
На платку легко пройти, если готов по 600к каждый год платить
+2
0
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Sobachkin
Ну на призовые и будучи мучениками системы, пострадавшие от израильтянки. могут купить-получить диплом даже МГИМО..... А потом в Госдуму нажимать кнопки и радовать формами депутатов
+4
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Serge Vendino
Ответ MikhaL
А может не надо нам таких дипломаток? Нам Лаврова хватает уже…
Из полутора тысяч выпускающихся из МГИМО каждый год в МИД устраиваются чуть больше ста
+1
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Ruslan Gubaidullin
Все ненавидят эту власть, всю.
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Мистер Блин
противная старуха опять тут
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Part-time prophet
Кабаева уже на другом поприще приносит...
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Максим Ларченков
Как в анекдоте: он приличный парень из вакцинированной семьи
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brig_Mercury
А экзамен был что-то из анекдота: Преподаватель читает и говорит:
- Вам 5+, но только тут есть грамматические ошибки. Во-первых, слова
"ч...ая обезья..на" следует писать с большой буквы, поскольку Вы
обращаетесь к президенту независимой страны. Во-вторых, слова "не е..." и "ПНХ" пишутся раздельно.
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justbored
Ответ Назар Игорь
Это учебное заведение скоро прикроют по причине полной изоляции России от международных отношений.
Одна из тех квазиострот, что не имеет ни остроты ни смысла.
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Олег Иванов
Ответ Ковид 07.10.52
На смену Захаровой придут две Аверины, а то Мария уже не справляется....
40 на вход 76 на выход.Справится Машка!
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Nata Novak
Видела их интервью. Стремные девицы, особенно Дина. Это ж так унижать сестру надо уметь
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Jan T
«Очень мотивированные девочки, патриотичные и хотят нести пользу теперь своей стране на другом поприще», – отметила Винер.

Если, по окончании учёбы, сменят Захарову, значит не напрасно учились.
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justbored
Ответ Al561
Вопрос в том, что считать пользой для страны, а что вредом. Я всегда думал, что польза, это когда гражданам становится лучше жить. Но нынешняя власть и подавляющая часть населения похоже считает, что польза для страны - это испортить жизнь соседям и другим странам)))
лучше жить и более лучше одеваться.
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Грустный Тролль
Видимо, знакомым олигархам Винер не понравился товар)
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Serge Vendino
Ответ Sobachkin
Дадада.... блбала
В чем скепсис?
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krostis
Не, ну пока еще есть какие-то международные отношения. Средняя Азия, Армения там, Беларусь.
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