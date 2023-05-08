Винер об учебе сестер Авериных в МГИМО: «Очень мотивированные девочки, патриотичные. Хотят теперь нести пользу стране на другом поприще»
Ирина Винер назвала Арину Аверину лидером сборной России по художественной гимнастике.
На этапе Кубка сильнейших в Москве Арина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также выиграла многоборье.
Ее сестра Дина Аверина стала третьей в многоборье, в отдельных видах она не выступала.
«Арина всегда была в тени своей сестры, она понимала, что она вторая. Однажды Арина приехала на чемпионат Европы и выиграла его, но это был единственный раз.
Сейчас, слава богу, случилось так, что она выступала здорово. Теперь она, как говорится, вырвалась вперед, настоящий лидер команды России», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Также Винер высказалась о том, что сестры Аверины учатся в МГИМО.
«Очень мотивированные девочки, патриотичные и хотят нести пользу теперь своей стране на другом поприще», – отметила Винер.
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Я всегда думал, что польза, это когда гражданам становится лучше жить.
Но нынешняя власть и подавляющая часть населения похоже считает, что польза для страны - это испортить жизнь соседям и другим странам)))
- Вам 5+, но только тут есть грамматические ошибки. Во-первых, слова
"ч...ая обезья..на" следует писать с большой буквы, поскольку Вы
обращаетесь к президенту независимой страны. Во-вторых, слова "не е..." и "ПНХ" пишутся раздельно.
Если, по окончании учёбы, сменят Захарову, значит не напрасно учились.