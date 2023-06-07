«Я чуть ли не враг народа, враг страны. Я так на это смотрю: «Вы че там, совсем все ку-ку?» Мария Пасека о реакции на ее работу в Китае

Теги телевидение Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная Китая жен Париж-2024 Мария Пасека Матч ТВ Гимнастика

Российская гимнастка Мария Пасека рассказала о реакции на ее решение работать в Китае.

Пасека – двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. В мае прошлого года сообщалось, что она станет тренером китайской сборной.

«Для меня было вот что непонятно. Когда я готовилась к поездке, думала, что взять с собой, мне просто начали все названивать: «Маша, быстрее включай «Матч ТВ», про тебя целая дискуссия» (в программе «Есть тема» – Sports.ru).

Я подумала: «Господи, что случилось?!» И там просто… Вот, я чуть ли не враг народа, враг страны. Я так на это смотрю: «Вы че там, совсем все ку-ку?»

Там гость был, и вот он вещь сказал: предложений в России не было, и почему человек должен отказываться поработать в другой стране? Я же уезжаю, гражданство не меняю.

Я люблю свою страну, потому что я в ней родилась. Она мне дала спорт, образование. И уезжать я не хочу. Да, я временно поехала поработать, узнать что-то новое. Все-таки это Китай», – рассказала Пасека.

«Наша единственная опора – это армия». Большое интервью ведущего «Есть тема!» Антона Анисимова

Пасека о работе в Китае: «Я наберусь опыта и вернусь. Мне больше нравится наш менталитет, перестроиться в другой стране – история не про меня»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Симонов
Мария,беги,беги,не надо оправдываться,просто делай своё дело и занимайся чем хочешь,желаю удачи!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Реагировать на каждое мнение - тратить время и нервы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий