Никита Нагорный: «С диетологом похудел на 3-4 кг за месяц. Через две недели после этого Россия отстранена от международных стартов. Я такой: «Пора пожрать»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о работе с диетологом.

«Я никогда в жизни не обращался к диетологу, потому что у нас еще советская закалка. Если психолог, допустим, начинает лезть тебе в голову, то ты ему дашь стулом: «Я сам себе психолог, мне не нужен психолог».

То же самое диетолог: «Какой диетолог, просто жри меньше». И я реально на протяжении всей карьеры просто пытался жрать меньше и больше тренироваться.

В итоге на Олимпиаде у меня камень вышел из почки. Я довел себя до такого.

После этого я нашел диетолога и просто был в шоке: скинул 3-4 кг за месяц, при этом ничего не делая. Тренировался, ел так, что наедался каждый день, а у меня минус 3-4 кг. Я стоял с такими глазами. И через две недели после этого Россия отстранена от международных стартов. Я такой: «Пора пожрать».

Любой человек может найти для себя в интернете абсолютно разные методы как привести себя в порядок. Во-первых – для чего? Если тебе комфортно и так, не нужно сильно худеть… Если для здоровья – это другая история, привести себя в форму – тоже.

Я пошел к диетологу только для того, чтобы убедиться, что мои представления верны или нет. Что поменять, что заменить. Я не пришел к тому, чтобы взять человека к себе на работу и чтобы он постоянно был со мной, прописывал питание. Была больше консультация.

Да, где-то можно сдать анализы, чтобы еще больше удостовериться прав ты или не прав. Но для меня было важно сделать рацион питания таким, чтобы мне было комфортно тренироваться, чтобы у меня были силы», – сказал Нагорный в подкасте братьев Горозия.