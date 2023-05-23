Дина Аверина избрана сопредседателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России
Дина Аверина сообщила, что будет принимать участие в развитии студенческого спорта.
Аверина – серебряный призер Олимпиады в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
«Друзья, хотим поделиться с вами одной важной новостью.
На днях я была избрана сопредседателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России и буду принимать непосредственное участие в развитии студенческого спорта 💪🏻
Рада быть частью этой команды. Ваша Дина Аверина», – написала гимнастка в соцсети.
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