Винер о продлении отстранения российских гимнастов: «Мы другого решения и не ожидали»
Ирина Винер назвала ожидаемым решение о недопуске российских гимнастов.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение спортсменов из России. Организация еще не определилась с критериями их участия в нейтральном статусе.
Вопрос о допуске россиян будет рассмотрен на следующем заседании исполкома FIG в июле.
«Мы другого решения и не ожидали», – заявила Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ).
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом.
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