Винер о продлении отстранения российских гимнастов: «Мы другого решения и не ожидали»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Ирина Винер назвала ожидаемым решение о недопуске российских гимнастов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение спортсменов из России. Организация еще не определилась с критериями их участия в нейтральном статусе.

Вопрос о допуске россиян будет рассмотрен на следующем заседании исполкома FIG в июле.

«Мы другого решения и не ожидали», – заявила Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ).

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий