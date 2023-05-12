Винер о продлении отстранения российских гимнастов: «Мы другого решения и не ожидали»

Ирина Винер назвала ожидаемым решение о недопуске российских гимнастов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение спортсменов из России. Организация еще не определилась с критериями их участия в нейтральном статусе.

Вопрос о допуске россиян будет рассмотрен на следующем заседании исполкома FIG в июле.

«Мы другого решения и не ожидали», – заявила Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ).

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом.

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