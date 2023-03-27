Ирина Винер: «Считаю санкции, вынесенные в отношении меня, несправедливыми. Приняла решение подать апелляцию в дисциплинарный трибунал»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) GEF Гимнастика

Ирина Винер подаст апелляцию на свое отстранение от турниров под эгидой FIG. 

Винер возглавляет сборную России по художественной гимнастике. Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила ее от работы на международных соревнованиях на два года из-за высказываний после Олимпиады-2020 в Токио.

«Я считаю вынесенные в отношении меня комиссией Фонда гимнастической этики санкции несправедливыми и после консультаций с юристами приняла решение подать апелляцию в дисциплинарный трибунал», – сказала Винер.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

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2 комментария

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Iuasamotu
Конечно юристы за апелляцию, им лишние деньги не помешают
+2
0
+2
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Ебздрогыч
Можно сразу в Гаагу
+1
0
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