Светлана Хоркина: «Нам предлагают неприемлемые условия для возвращения на международные старты. Нужно вернуть значимость чемпионату и Кубку России, Спартакиаде»

Светлана Хоркина назвала несправедливой ситуацию в отношении российских спортсменов.

Об этом двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике высказалась, говоря о концепции своего шоу «Восхождение». Хоркина представила его в прошлом году.

«К сожалению, события, которые сегодня происходят в спорте, невозможно не замечать. И наши спортивно-гимнастические шоу создаются моей командой в том числе, чтобы поддержать сегодняшних наших ведущих спортсменов и начинающих ребят, в том числе их моральный дух и соревновательную форму.

Наш российский спортсмен сегодня оказался в непростой, а самое главное – в несправедливой ситуации. Чтоб все события, которые происходят в спорте, никак не повлияли на его развитие и популяризацию в России, мы стараемся оказать ему поддержку всеми доступными способами, начиная от мастер-классов и продолжая созданием спортивно-гимнастических шоу.

Заниматься физкультурой и спортом надо. Нужно снова вернуть значимость главным турнирам страны – чемпионату России, Спартакиаде, Кубку России. Для спортсменов они должны становиться главными событиями сезона.

Я много общалась с людьми, которые руководили спортом в СССР, и тогда главными турнирами были внутренние соревнования. Потом, когда мы начали выступать и выигрывать Олимпиады, фокус сместился туда, про свои внутренние соревнования мы немного забыли.

Сейчас же нам предлагают неприемлемые условия для возвращения на международные старты. Поэтому, я считаю, очень важно поднять статус и важность наших соревнований, чтоб они стали главными в спортивном календаре и в жизни спортсмена», – заявила Хоркина.

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