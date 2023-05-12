Светлана Хоркина: «Нам предлагают неприемлемые условия для возвращения на международные старты. Нужно вернуть значимость чемпионату и Кубку России, Спартакиаде»

Теги Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Спартакиада чемпионат России Кубок России Светлана Хоркина Гимнастика

Светлана Хоркина назвала несправедливой ситуацию в отношении российских спортсменов.

Об этом двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике высказалась, говоря о концепции своего шоу «Восхождение». Хоркина представила его в прошлом году.

«К сожалению, события, которые сегодня происходят в спорте, невозможно не замечать. И наши спортивно-гимнастические шоу создаются моей командой в том числе, чтобы поддержать сегодняшних наших ведущих спортсменов и начинающих ребят, в том числе их моральный дух и соревновательную форму.

Наш российский спортсмен сегодня оказался в непростой, а самое главное – в несправедливой ситуации. Чтоб все события, которые происходят в спорте, никак не повлияли на его развитие и популяризацию в России, мы стараемся оказать ему поддержку всеми доступными способами, начиная от мастер-классов и продолжая созданием спортивно-гимнастических шоу.

Заниматься физкультурой и спортом надо. Нужно снова вернуть значимость главным турнирам страны – чемпионату России, Спартакиаде, Кубку России. Для спортсменов они должны становиться главными событиями сезона.

Я много общалась с людьми, которые руководили спортом в СССР, и тогда главными турнирами были внутренние соревнования. Потом, когда мы начали выступать и выигрывать Олимпиады, фокус сместился туда, про свои внутренние соревнования мы немного забыли.

Сейчас же нам предлагают неприемлемые условия для возвращения на международные старты. Поэтому, я считаю, очень важно поднять статус и важность наших соревнований, чтоб они стали главными в спортивном календаре и в жизни спортсмена», – заявила Хоркина.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Громов
Вывести войска в территории чужого государства - это как раз приемлемые условия!!!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Willy Troll
Вот правильно. С врагами нечего соревноваться. НАТО ведь враг, с этим же все согласны? , так по ТВ сказали. Не нужны ими придуманные чемпионаты, турниры и правила. Провести свою Спартакиаду с Беларусью, Сирией и КНДР.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
А потом сами к нам побегут, от холода и голода умирать не захотят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pelod
БРИКС! ШОС! Спартакиада! Альтернативные ОИ! Рррря! Гойда!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий