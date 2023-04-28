Родионенко о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «Наши команды – и мужская, и женская – четко отвечают, что на условиях МОК выступать не согласны»

Тренер гимнастов Валентина Родионенко высказалась о заявлении комиссии спортсменов ОКР.

Ранее комиссия спортсменов назвала критерии допуска россиян к соревнованиям, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными».

– Наконец‑то письмо от комиссии спортсменов ОКР появилось. Оно должно было появиться значительно раньше.

Уже идут отборы на ОИ‑2024. Чтобы туда попасть, сначала нужно попасть на чемпионат мира, пройдя Европу. Европу мы пропустили. Единственный шанс попасть на ОИ – это три этапа Кубка мира, где Россия имеет три мужских и три женских допуска.

Мы прекрасно понимаем, что мы все равно пройдем эти Кубки и выиграем их, но понятно и то, что те условия, которые нам выставил Бах, мы с ними согласиться не можем. Никто из наших гимнастов и гимнасток, тренеров не пойдет на такие условия.

– Как вы приняли это решение? Что ребята говорили?

– У нас нет специальных бесед по этому поводу. Основные команды наши, особенно мужская, достаточно возрастные ребята, они принимают решения сами. Когда к ним обращаются и спрашивают, они четко отвечают, что на этих условиях они выступать не согласны. Так же и женская сборная, они воспитаны так.

Здесь на одной чаше твоя страна, твоя родина, а на другой – колоссальный многолетний труд. Спорт высших достижений – это потрясающие требования, программы, это риск. Мы всегда говорили, что быть самыми лучшими в мире сложно, мы должны быть на голову выше всех, а не на равных с ними, – сказала Родионенко.

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»