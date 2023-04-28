Родионенко о Куляке, отстраненном за букву Z на форме: «Иван не раскаивается. Он сказал: «Я до сих пор так думаю, я за наших ребят»

Гимнаст Иван Куляк не жалеет, что на этапе Кубка мира в Дохе наклеил букву Z на форму.

Об этом сообщила тренер российских гимнастов Валентина Родионенко.

После этого поступка был на год отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

– Вы с ним общались, он не жалеет о том, что сделал?

– Мы постоянно общаемся, он в сборной, мы его не отчисляли. Это было его личное решение. Я была с командой там в Катаре. Все прошло абсолютно спокойно. Ни я, ни его тренер не видели, что он это сделал.

Когда вернулись после соревнований, нам говорят, что вы все дисквалифицированы – Иван, я и тренер. Было два суда онлайн, но все‑таки убеждали, что это его мнение, он сам принял это решение. В ходе суда ему не смягчили наказание.

На кубке, который будет в августе в Сочи, Иван будет выступать. Он тренируется, в нормальной форме, но самое интересное, что с меня и с тренера сняли дисквалификацию и вернули по 1000 швейцарских франков за моральный ущерб.

Иван не раскаивается. Он сказал: «Я до сих пор так думаю, я за наших ребят». Там он не говорил, что хотел выразить свою солидарность. Его никто не готовил, никто не настраивал, он сознательно принял это решение.

Все наши сборники понимают, что делает для них страна и сколько делает. Они знают, что вложено в них.

Мы пропустим Олимпийские игры в Париже, я на 99% уверена, что пропустим. Они не пойдут на эти условия. Нас будут делать нейтральными. Белая одежда или цветная – это унизительно не только для тренеров, но и для самих ребят, – сказала Родионенко.