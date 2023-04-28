Родионенко о Куляке, отстраненном за букву Z на форме: «Иван не раскаивается. Он сказал: «Я до сих пор так думаю, я за наших ребят»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира Валентина Родионенко FIG Политика Иван Куляк Гимнастика

Гимнаст Иван Куляк не жалеет, что на этапе Кубка мира в Дохе наклеил букву Z на форму.

Об этом сообщила тренер российских гимнастов Валентина Родионенко.

После этого поступка Куляк был на год отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). 

– Вы с ним общались, он не жалеет о том, что сделал?

– Мы постоянно общаемся, он в сборной, мы его не отчисляли. Это было его личное решение. Я была с командой там в Катаре. Все прошло абсолютно спокойно. Ни я, ни его тренер не видели, что он это сделал.

Когда вернулись после соревнований, нам говорят, что вы все дисквалифицированы – Иван, я и тренер. Было два суда онлайн, но все‑таки убеждали, что это его мнение, он сам принял это решение. В ходе суда ему не смягчили наказание.

На кубке, который будет в августе в Сочи, Иван будет выступать. Он тренируется, в нормальной форме, но самое интересное, что с меня и с тренера сняли дисквалификацию и вернули по 1000 швейцарских франков за моральный ущерб.

Иван не раскаивается. Он сказал: «Я до сих пор так думаю, я за наших ребят». Там он не говорил, что хотел выразить свою солидарность. Его никто не готовил, никто не настраивал, он сознательно принял это решение.

Все наши сборники понимают, что делает для них страна и сколько делает. Они знают, что вложено в них.

Мы пропустим Олимпийские игры в Париже, я на 99% уверена, что пропустим. Они не пойдут на эти условия. Нас будут делать нейтральными. Белая одежда или цветная – это унизительно не только для тренеров, но и для самих ребят, – сказала Родионенко.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Почему все эти «я за наших ребят» не с ребятами, а дома?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Зачем их государство содержит, если они даже не планируют участвовать в международных стартах? Некуда деньги девать? Той же Родионенко 86 лет, а она продолжает набивать карманы деньгами из государственного бюджета. Ради чего, кого и зачем?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Для смягчения рекомендаций МОК стоило добавить:....а если пустят на Олимпиаду, то мы всей сборной такую форму надннем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Туник
Один товарищ,который думал не так,получил,как известно,25 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий