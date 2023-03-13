Ирина Винер: «Невозможно представить, с каким трудом мне удалось убедить Авериных остаться в художественной гимнастике»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина ТАСС Гимнастика

Ирина Винер рассказала, что ей было трудно уговорить сестер Авериных остаться в спорте.

Сегодня Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье на Гран-при Москвы, Арина пропускала соревнования по состоянию здоровья.

«Дина стала сказочной девочкой, сказочной гимнасткой, художницей. У нее нет никакого страха, она делает все с удовольствием.

Сама она сомневалась, что, может быть, ей нужно уже закончить. И невозможно представить, с каким трудом мне удалось убедить Дину и Арину остаться в художественной гимнастике.

И теперь они сами поняли, что сейчас наступило их время. Сегодня Дина Аверина получит серебряную медаль, но для нее она бриллиантовая, потому что она столько времени сомневалась, столько времени тренировалась не так здорово.

Но у нее такой багаж, который дал ей возможность блестяще выступить», – сказала Винер. 

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4 комментария

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Геннадий Туник
Действительно,нужно быть Кашпировским,чтобы убедить кого-то не бросить не только художественную гимнастику,но и спорт в целом.Разве что в шахматы еще можно поиграть.
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Iuasamotu
Любой труд имеет цену в денежном выражении
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Pertinax Gandi
Убедила, но только без международных стартов смысла в продолжении их карьеры особого нет.
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Жертва ОФП брата Касаткиной
Аверины, наденьте желтое, если вас держат в подвале или красное, если никак не могут найти вам женихов.
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