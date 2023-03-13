Ирина Винер: «Невозможно представить, с каким трудом мне удалось убедить Авериных остаться в художественной гимнастике»

рассказала, что ей было трудно уговорить сестер Авериных остаться в спорте.

Сегодня Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье на Гран-при Москвы, пропускала соревнования по состоянию здоровья.

«Дина стала сказочной девочкой, сказочной гимнасткой, художницей. У нее нет никакого страха, она делает все с удовольствием.

Сама она сомневалась, что, может быть, ей нужно уже закончить. И невозможно представить, с каким трудом мне удалось убедить Дину и Арину остаться в художественной гимнастике.

И теперь они сами поняли, что сейчас наступило их время. Сегодня Дина Аверина получит серебряную медаль, но для нее она бриллиантовая, потому что она столько времени сомневалась, столько времени тренировалась не так здорово.

Но у нее такой багаж, который дал ей возможность блестяще выступить», – сказала Винер.