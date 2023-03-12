Ирина Винер: «Мы переходим на клубную систему. Это должно дать возможность вывести большее количество гимнасток на ковер»

сообщила о переходе российской художественной гимнастики на клубную систему.

«Сейчас мы переходим на клубную систему. Это должно дать возможность вывести большее количество гимнасток на ковер.

В мире огромное количество клубов, около 600. Сейчас у нас турнир проходит как по российской, так и международной программе, выходят на ковер как взрослые девочки, так и юниорки», – сказала Винер.

С 11 по 14 марта в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит Гран-при по художественной гимнастике. Кроме российских гимнасток в соревнованиях участвуют представительницы клубов Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Израиля, Сирии, Киргизии и других стран.