Валентина Родионенко: «Маринов был бы главным претендентом на победу на чемпионате Европы, если бы нас туда допустили»

Тренер сборной России считает, что гимнаст Даниел Маринов мог бы выиграть чемпионат Европы.

победил в личном многоборье на открытом Кубке Беларуси с результатом 84,000 балла. В этот же день на чемпионате Европы в турецкой Анталье в квалификации личного многоборья лучший результат показал украинец Илья Ковтун (85,432).

«Я бы не стала сравнивать оценки Маринова с теми, что были выставлены сильнейшим спортсменам, выступавшим в квалификации многоборья. Давайте дождемся финала.

Но я смело могу сейчас утверждать, что с имеющимися сложными программами Даниел был бы главным претендентом на победу на чемпионате Европы, если бы нас туда допустили. Маринов сегодня в Минске очень хорошо прошел четыре снаряда, но на пятом, к сожалению, допустил ошибку.

В Минске очень строгое судейство. Мы перед началом соревнований сами попросили арбитров, чтобы те судили максимально жестко, как это обычно бывает на чемпионатах мира и Олимпийских играх», – сказала Валентина Родионенко.