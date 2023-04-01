Анастасия Татарева: «Тяжело переживаю все, что сейчас происходит. Спорт при любых условиях должен оставаться вне политики»

Гимнастка Анастасия Татарева заявила, что тяжело переживает отстранение российских спортсменов.

Татарева – олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

«Я очень тяжело переживаю все то, что сейчас происходит. На мой взгляд, спорт при любых условиях должен оставаться вне политики.

Мягко говоря, все не очень хорошо сейчас у нас в спорте.

В создавшейся ситуации наши «Игры вызова легенд» дадут спортсменам сохранять мотивацию и продолжать тренироваться.

Но я очень рассчитываю, что в скором времени поменяют решение, и россиянам с белорусами позволят выступать вместе со всеми», – сказала Татарева.

«Игры вызова легенд» завершатся сегодня в Екатеринбурге. В программе турнира – соревнования по художественной гимнастике, спортивной гимнастике, спортивной аэробике и спортивной акробатике.