Анастасия Татарева: «Тяжело переживаю все, что сейчас происходит. Спорт при любых условиях должен оставаться вне политики»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Татарева Гимнастика

Гимнастка Анастасия Татарева заявила, что тяжело переживает отстранение российских спортсменов.

Татарева – олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

«Я очень тяжело переживаю все то, что сейчас происходит. На мой взгляд, спорт при любых условиях должен оставаться вне политики.

Мягко говоря, все не очень хорошо сейчас у нас в спорте.

В создавшейся ситуации наши «Игры вызова легенд» дадут спортсменам сохранять мотивацию и продолжать тренироваться.

Но я очень рассчитываю, что в скором времени поменяют решение, и россиянам с белорусами позволят выступать вместе со всеми», – сказала Татарева.

«Игры вызова легенд» завершатся сегодня в Екатеринбурге. В программе турнира – соревнования по художественной гимнастике, спортивной гимнастике, спортивной аэробике и спортивной акробатике. 

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1 комментарий

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Iuasamotu
Чтобы спорт был вне политики, сами спортсмены должны быть вне политики, а у российских атлетов, тренеров, функционеров, и всего спортивного бомонда, это плохо получается
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