Российские гимнастки выступят на международных турнирах в составе клубов

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Российские гимнастки выступят на международных турнирах в составе клубов.

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Мне запретили работать с федерациями, мы перешли на клубную систему.

Если к нам будут приезжать гимнастки, то в составе клубов. Мы тоже будем выезжать на международные соревнования, на которые приглашают клубы.

Мы получили много таких приглашений, не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Это сделано, чтобы мы могли выступать на этих стартах», – сказала Винер.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

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13 комментариев

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Atsuktuvas
— Вы из какого общества, товарищи?
— "Трудовые резервы".
— А что, "Динамо" бежит?
— Все бегут.
(с)
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Пелагея Морозова
Ответ Kestutis Ceponis
Ошибки точно не ускорят ваш выход на международную арену. В этой ситуации это только заставит руководителей федерации нервничать больше, считая, что они действуют разумно, но результат будет контрпродуктивным. Понятно, что тренер ведет себя глупо, она злится, что ее дисквалифицировали.
Винер не злится - она болт класть хотела на всех этих "куриц" из техкома ФИЖ. Винер не присутствовала лично на двух последних Олимпиадах. Ей всё равно до отстранения. Тем более, что многие понимают, что отстранена она не за свои высказывания после Олимпиады в Токио, а за бурную деятельность по созданию клубной лиги, которая способна лишить ФИЖ статусности и какого-либо влияния на художественную гимнастику.
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шампион
Наверное, это какие-то юниорские турниры.
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алексей любовь
Ответ Пелагея Морозова
Потому что не интересуетесь гимнастикой? ;) Российские гимнастки на протяжении многих лет представляют клуб "Газпром". Белорусские - Динамо.
Ясно, спортивные
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Kestutis Ceponis
Ошибки точно не ускорят ваш выход на международную арену. В этой ситуации это только заставит руководителей федерации нервничать больше, считая, что они действуют разумно, но результат будет контрпродуктивным. Понятно, что тренер ведет себя глупо, она злится, что ее дисквалифицировали.
+1
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Пелагея Морозова
Ответ алексей любовь
Даже не знаю что это могут быть за клубы...
Потому что не интересуетесь гимнастикой? ;) Российские гимнастки на протяжении многих лет представляют клуб "Газпром". Белорусские - Динамо.
+2
0
+2
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Гаубиц
Особенно ждут наши женские гимнастические клубы на корпоративных вечеринках в Арабских Эмиратах))
+17
-3
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Антон Чугунов
В настольном теннисе аналогичная система. Но против нас европейцы играть отказались. С идеей Винер, будет тоже самое. Страны бывшего союза..
+2
0
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milan111
Ответ алексей любовь
Даже не знаю что это могут быть за клубы...
А тебе какая разница?
+2
-7
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Mifsud's Drugstore
За Спартак, как всегда🙂
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0
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Классный руководитель
ничего не понял, бред какой то
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-3
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Eltex Kirin
Ура?
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алексей любовь
Даже не знаю что это могут быть за клубы...
+14
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