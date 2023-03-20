Никита Нагорный: «В апреле начинаем снимать первое в мире реалити-шоу про спортивную гимнастику»

Никита Нагорный рассказал о запуске реалити-шоу по спортивной гимнастике.

– У вас была идея создать медиалигу в спортивной гимнастике по типу футбольной. Развивали ее, прокручивали у себя в голове? На все это нужны деньги, спонсоры, инвесторы.

– Давайте немножко приоткрою карты. В апреле начинаем снимать первое в мире реалити-шоу про спортивную гимнастику. 12 человек, которые туда попадут – они не будут медийными, мы постараемся их такими сделать. Может, кто-то из них был в сборной, но нам это не столь важно, основной акцент на их открытость.

Главная задача – привлечь интересных гимнастов из разных городов страны, которые не смогли пробиться в сборную, но при этом до сих пор занимаются своим любимым делом, при этом параллельно работают или учатся. У нас делают для детей и сборников в спорте больше, чем где-либо. Условия для занятий спортивной гимнастикой в России лучшие в мире.

По сути, у нас все выстроено для того, чтобы гимнасты брали наивысшие награды на международных стартах. Но куда дальше идти? У нас, к сожалению, сегодня нет никакой альтернативы, чем можно заниматься после окончания профессиональной карьеры.

Во всем мире профессиональный спорт – коммерческий, любительский – олимпийский. У нас же пока не разделяют эти понятия. Надеюсь, мы к этому придем, – рассказал олимпийский чемпион Токио-2020.