Ангелина Мельникова: «Очень сильно влияет, что нет международных стартов. Я чувствую, как профессиональный спортсмен, что топчусь на месте»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России Ангелина Мельникова Гимнастика

Ангелина Мельникова заявила, что тяжело переносит отсутствие международных стартов.

Мельникова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике. 

«Очень сильно влияет, что нет международных стартов. Я чувствую, как профессиональный спортсмен, что топчусь на месте, то есть у меня нет возможности показать свою гимнастику.

Для того, чтобы показывать что-то большее, нужно где-то в более серьезном месте это все реализовывать. А здесь, на чемпионате России, сделать это тяжело.

Медали чемпионатов России не считаю. Чемпионат России для меня, для нас, для всей сборной всегда был проверочным турниром перед главным стартом.

А сейчас это все перевернулось, теперь это главный старт страны, года. Тяжело», – сказала Мельникова. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Переживает..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий