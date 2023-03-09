Ангелина Мельникова: «Очень сильно влияет, что нет международных стартов. Я чувствую, как профессиональный спортсмен, что топчусь на месте»

заявила, что тяжело переносит отсутствие международных стартов.

Мельникова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике.

«Очень сильно влияет, что нет международных стартов. Я чувствую, как профессиональный спортсмен, что топчусь на месте, то есть у меня нет возможности показать свою гимнастику.

Для того, чтобы показывать что-то большее, нужно где-то в более серьезном месте это все реализовывать. А здесь, на чемпионате России, сделать это тяжело.

Медали чемпионатов России не считаю. Чемпионат России для меня, для нас, для всей сборной всегда был проверочным турниром перед главным стартом.

А сейчас это все перевернулось, теперь это главный старт страны, года. Тяжело», – сказала Мельникова.