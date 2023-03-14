Ангелина Мельникова: «Тренироваться получается только благодаря тому, что гимнастика немного отошла на второй план. Я стала больше жить обычной жизнью»

Гимнастка Ангелина Мельникова объяснила причины снижения своей мотивации в выступлениях.

«Мне в целом тяжело заставить себя выходить на помост с теми силами и той энергией, что я выходила, например, год назад. В связи с отсутствием международных стартов ты не понимаешь, что будет дальше.

Я, например, не понимаю, к чему мне готовиться в ближайшие полгода. В этом есть большие сложности. Я уже не говорю о том, что ты себя просто заставляешь работать на тренировках, как-то напрягаться», – сказала Мельникова, олимпийская чемпионка Токио-2020.

«Оставаться на помосте и тренироваться получается только благодаря тому, что гимнастика немного отошла на второй план. Я стала больше жить обычной жизнью.

Гимнастика стала моей работой. Теперь я стараюсь четко разделять обычную жизнь и работу. Раньше гимнастика и была всей моей жизнью, теперь лишь часть. Благодаря этому я эмоционально разгружаюсь, забываю, что я – гимнастка», – отметила Мельникова.