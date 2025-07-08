Гимнастка Максимова может выступить на ЧМ-2025 за сборную Сирии
Гимнастка Максимова может выступить на ЧМ-2025 за сборную Сирии.
Александра Максимова представляла Сирию на Панарабских играх-2023.
На недавнем Кубке сильнейших в Москве спортсменка стала третьей в упражнениях на бревне.
«Если у меня будет возможность выступить на чемпионате мира, то я с удовольствием ей бы воспользовалась. Я поддерживаю контакт с Федерацией гимнастики Сирии, мы общаемся и переписываемся, строим планы на дальнейшие старты. Я надеюсь, что они следят за моими выступлениями.
Следующим стартом у меня будет чемпионат России, к которому буду готовиться. А потом – чемпионат мира, если меня туда вызовут», – рассказала Максимова.
Максимовой 18 лет, она имеет двойное гражданство России и Сирии.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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