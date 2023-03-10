Валентина Родионенко: «Куляк готовится выступить на Кубке России, который состоится в августе 2023-го»

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Старший тренер сборной России рассказала, когда гимнаст Иван Куляк вернется к соревнованиям.

В марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z, наклеенной на форму. В мае спортсмена отстранили на год.

«Из-за дисквалификации Куляк пропускает чемпионат России, но уже в мае он сможет вернуться к выступлениям. Он готовится выступить на Кубке России, который состоится в августе 2023-го», – сказала Валентина Родионенко.

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