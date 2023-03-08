Мельникова о падении на бревне на ЧР: «Нет настроения, выходить не хочется и делать шикарную гимнастику тоже не хочется»

Гимнастка Ангелина Мельникова объяснила моральными проблемами ошибки на чемпионате России.

В командных соревнованиях на чемпионате России Мельникова упала на заходе на бревно, а также упала на брусьях.

В итоге команда Воронежеской области, за которую выступала Мельникова, заняла третье место.

«Мои выступления были сегодня просто отвратительны. Хочу поделиться тут своими мыслями и раскрыться немного, чтобы зритель понимал в чем же дело.

Самое печальное то, что дело в моральном состоянии, а не физическом, физически я готова прекрасно, а вот когда нет настроения или того самого огонька в глазах, и выходить не хочется и делать шикарную гимнастику тоже не хочется. Это то, что со мной происходит на этих соревнованиях. Я еще 2 недели назад знала, что выступления будут примерно такими.

У меня была сложная подготовка, со слезами, нервами, я бежала из зала и скорее хотела закончить тренировку, с грустью ехала в зал, мне не очень хотелось там находиться, я попала в ту же самую яму, в которой была 6 лет назад, и я глубоко прожила те ужасные эмоции, воспоминания, меня триггерило жестко. И я плакала. Такого у меня не было давно.

Пыталась спасти ситуацию разными способами, но не вышло. Хотя перед Спартакиадой у меня была такая же ситуация, и спасти удалось все же. Но на этот раз – нет.

Все знают, что я сильно люблю гимнастику и как я трепетно, с любовью, к ней отношусь и делаю все возможное, чтобы излучать эту любовь. Моя гимнастика зажила и зацвела в 2018-2019 году, когда смогла создать вокруг себя комфорт. Когда я обрела гармонию с собой, с тренером и с гимнастикой.

Сейчас баланс с тренером нарушен. А когда одна деталь начинает разрушаться, из строя выходит и все остальное. Такие дела…

Это огромный жизненный опыт для меня, теперь я знаю, что и такое бывает. Анализируем, делаем выводы и выстраиваем все на нужный лад», – написала олимпийская чемпионка.

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