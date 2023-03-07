Ирине Винер вручена благодарность президента РФ: «Что может быть выше этого? Ничего. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас»

Ирине Винер вручена благодарность президента РФ.

Сегодня в Олимпийском комитете России помощник президента Игорь Левитин вручал государственные награды деятелям спорта. Винер удостоена благодарности за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Я очень счастлива сегодня присутствовать здесь. Благодарность президента РФ – что может быть выше этого? Ничего. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас, спортсменов. За то, что наша страна делает все возможное и невозможное, чтобы наш спорт прогрессировал и двигался вперед.

Сейчас у нас во дворце художественной гимнастики был Володин (спикер Госдумы – Sports.ru), он видел огромное количество детей, которые занимаются. И без всякой подготовки они хором сказали спасибо. Он спросил: «У других стран тоже есть чему поучиться?» Нет, аналогов нашим залам, нашим гимнастам, наших тренерам в мире нет», – сказала Винер.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»