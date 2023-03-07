Ирине Винер вручена благодарность президента РФ: «Что может быть выше этого? Ничего. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России ОКР сборная России (художественная гимнастика) Вячеслав Володин Гимнастика

Ирине Винер вручена благодарность президента РФ.

Сегодня в Олимпийском комитете России помощник президента Игорь Левитин вручал государственные награды деятелям спорта. Винер удостоена благодарности за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Я очень счастлива сегодня присутствовать здесь. Благодарность президента РФ – что может быть выше этого? Ничего. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас, спортсменов. За то, что наша страна делает все возможное и невозможное, чтобы наш спорт прогрессировал и двигался вперед.

Сейчас у нас во дворце художественной гимнастики был Володин (спикер Госдумы – Sports.ru), он видел огромное количество детей, которые занимаются. И без всякой подготовки они хором сказали спасибо. Он спросил: «У других стран тоже есть чему поучиться?» Нет, аналогов нашим залам, нашим гимнастам, наших тренерам в мире нет», – сказала Винер.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ worn-out sneakers
Ты либеральная подстилка. Повторяю тебе. Это украинский президент говорил что наши дети пойдут в школу а их будут сидеть в подвалах. Это ведь тоже про смех детей было сказано.
Диктаторский прихвостень, подумай почему Усманова благодарит диктатора и Володина, хотя дворцы строятся и содержатся на деньги налогоплательщиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ ivica_sprut
прогиб засчитан
перегиб даже...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он саМый
То есть презилент присоединился к санкциям, никак не возразил и остался удовлетворённым вторым (после Израиля) местом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ слесарь Гавриленко
Женщине 75 год. Про материальное благосостояние вообще молчу. Зачем вот?
Привычка, сэр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
worn-out sneakers
Ответ Ноу Нейм
Выше, например, смех детей, гордость родителей, а не бумажка от диктатора убийцы
Ты либеральная подстилка. Повторяю тебе.
Это украинский президент говорил что наши дети пойдут в школу а их будут сидеть в подвалах. Это ведь тоже про смех детей было сказано.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon69
Аналоговнет,уже как хэштег марширует по россии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Джи
🤮
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
слесарь Гавриленко
Женщине 75 год. Про материальное благосостояние вообще молчу.

Зачем вот?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Васильков
Ну теперь можно и помирать.
Счииай пропуск в рай (или в ад) выписан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ ОЛЛС1911
Это для них одно и то же. Он их бог.
Они врут и лицемерят, их бог - деньги, а Путина они сдадут даже бесплатно, при случае.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Margor
Всем напоминаю загуглить вторжение США в Панаму. Чисто такая же фигня например
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivica_sprut
прогиб засчитан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Благодарность президента за то, что опозорила страну
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Fiver
Совесть и честь выше, но овце этого не понять.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edberg
Ну разумеется, от самого Лучезарного:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ради благодарности президента можно пожертвовать дворцом в Ташкенте, особняком в Новогорске и виллой в Юрмале, и перебраться в однушку в хрущëбе.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Кокорин
И без всякой подготовки они все вместе сказали спасибо… И без всяких подготовок они все вместе дружно проголосовали за единую Россию….. И без всяких подготовок они…………
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brig_Mercury
Ответ Viks
"Благодарность президента РФ – что может быть выше этого? Ничего. " --- Божья милось выше... Нет?
Познер: Оказавшись перед Богом, что вы Ему скажете?
Винер: Благодарность президента РФ – что может быть выше этого? Ничего.
Познер: Вот это будет очень уместно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prosto Tele2
Помню,в армии у меня были благодарности,уже и не помню за что. Счастье так и пёрло. Навеяло...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Стёпин
и эти люди потом про ценности будут что-то рассказывать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Can
Благодарность мамы выше, до свиданья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ Viks
Винер - самая оголтелая из спортивного мира, её речи в адрес власти за гранью приличия и вменяемости.
Конечно, а как иначе? У старухи Усмановой выхода нет, ведь над гимнастикой наблюдает некто Кабаева.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Все выше и выше летела Винер, простите, птичка...а потом обожгла губы, простите крылья и упала....на дно....но снизу постучились с наградами..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
Ну разве что подготовить смену Кабаевой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
derko12
Благодарность за поставку любовниц?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий