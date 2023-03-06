ВФХГ изучает возможность подачи апелляции на отстранение Винер от международных соревнований

Теги Ирина Винер FIG ВФХГ Гимнастика

ВФХГ может подать апелляцию на отстранение Ирины Винер. 

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) изучает вопрос подачи апелляции на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить Ирину Винер  от международных соревнований на срок в два года. 

Винер отстранена из-за публичных заявлений после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания Винер признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

«У федерации есть право в течение 21 дня подать апелляцию на данное решение.

На данный момент федерация изучает возможность подачи апелляции, многое в данном вопросе будет зависеть от позиции самой Ирины Александровны», – сообщил источник «Матч ТВ». 

Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за ее поведения после Олимпиады в Токио

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3 комментария

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Renki
Ответ La Gushka
Лучше не рыпаться, пустая трата времени и денег.
Не соглашусь. Деньги под это дело найдутся, а в апелляции вполне себе есть на что опереться.
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Iuasamotu
Бесславный закат карьеры Винер. Теперь то Дина и Арина Аверины точно от неё сбегут.
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0
+2
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La Gushka
Лучше не рыпаться, пустая трата времени и денег.
0
0
0
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