Артур Далалоян: «Странно, когда международные федерации начинают просить спортсменов принять какую-то сторону. Мы в любом случае представляем страну»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

— «Нас душат, но мы не должны сдаваться», — так вы описали текущую ситуацию с отстранением от стартов. Где сейчас черпаете мотивацию?

— В первую очередь я делаю свою работу. Не знаю, мотивация ли это, но я четко понимаю, что это моя основная цель. Конечно, для каждого спортсмена очень важно приезжать на соревнования, особенно международные, привозить оттуда медали.

Но эти награды же появляются не просто так. Только благодаря работе в зале, каждодневным тренировкам и работе над собой. Мы должны выполнять свои объемы и не сдаваться именно на тренировках.

— Есть государства, которые по-прежнему предлагают нас бессрочно отстранить от любых стартов. Не так давно ряд западных стран бойкотировали конгресс FIG, от проведения которого отказалась Норвегия, по причине того, что на него решили допустить делегатов из России. Что думаете о такой форме давления?

— Самое главное — я не понимаю, как спортсмены, которые не вылезают из зала, могут влиять на какие-либо политические процессы? И наоборот — почему политические неурядицы должны сказываться на атлетах? Они делают свою работу на тренировках и аренах, каким образом эти два мира обязаны соприкасаться?

В особенности странно, когда какие-либо международные федерации начинают просить спортсменов принять какую-то сторону — скажите, поддерживаете вы тех или этих. На мой взгляд, это глупо. Ведь мы же в любом случае в сборной представляем страну. И четко понимаем какую.

Но в современном мире все смешалось. Конечно, многое из происходящего в последнее время удивляет, но давайте я не буду это комментировать, – сказал Далалоян.