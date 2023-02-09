Артур Далалоян: «Непонимание, будем ли мы отбираться на Олимпиаду, не дает выводить себя на пик формы»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике рассказал о подготовке к новому сезону.

— Как сейчас со здоровьем, не беспокоят старые травмы, нет ли новых?

— Каких-то проблем или нареканий нет. Конечно, пока воздерживаюсь от максимальных нагрузок, чтобы уже на начальной стадии не порвать руки. Нужно плавно вкатиться в подготовку. Сейчас все в спокойном режиме, нацеливаемся на чемпионат России, который пройдет в конце марта в Казани.

— Вы упоминали, что хотели бы прибавить в сложности программ на этот год.

— Да, есть моменты, которые нужно подтянуть. Где-то добавить сложности, где-то восстановить старые комбинации. В 2022-м все соревнования проходили для меня в таком лайт-режиме. Не требовалось прыгать выше головы — просто поддерживать форму и находиться в рабочем состоянии.

Как бы то ни было, непонимание, будем ли мы выступать на международных турнирах, отбираться на Олимпиаду, все равно не дает выводить себя на пик формы. Когда обстановка изменится, поменяется и подготовка. Хочется начать прибавлять уже в этом году.

— Почти все спортсмены, взявшие олимпийские медали, говорят, что после Игр неизбежно какое-то время уходит на отдых. Человек даже если выступает, то в том самом облегченном варианте — кто-то полгода, кто-то даже пару лет. Как у вас с этим?

— Вы правы — как раз после прошедшего Нового года я планировал выключить режим «после Токио» и включить режим «перед Парижем». Начинать по полной вкладываться в работу. К сожалению, пока мы не избавились от фактора неопределенности и ждем, как будут развиваться события.

— В прошлом году на российских соревнованиях появились новые имена. К примеру, только недавно отметивший 18-летие . Кого бы могли отметить вы?

— Мог бы того же Маринова, Сергея Найдина. Но скажу о другом — сейчас я приехал на первые в новом году сборы и вижу в сборной как будто других ребят в основном составе. Все в хорошей форме, впахивают, работают над повышением сложности, штаны никто не просиживает. А ведь только начало года. Поэтому никого отдельно выделять не стану.

Идет колоссальная работа во главе со старшим тренером Валерием Алфосовым и главным тренером Андреем Родионенко. Они точно знают, к чему идут, это очень ценно. Конкуренция внутри сборной в текущем олимпийском цикле абсолютно точно усилится, – сказал Далалоян.