Винер о сестрах Авериных: «Вдруг господь как‑то поможет и мы попадем на следующую Олимпиаду, поэтому пока готовим именно олимпийскую программу»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Спартакиада Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала о постановке программ для Дины и Арины Авериных.

«Вдруг господь как‑то поможет и мы попадем на следующую Олимпиаду, поэтому пока готовим именно олимпийскую программу.

Они будут и на Спартакиаде выступать», – рассказала Винер.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

«Что ж творится-то, геноцид!» «Матч ТВ» все-таки показал ЧМ по художке – но наверное, лучше бы этого не делал

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