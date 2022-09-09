Винер о сестрах Авериных: «Вдруг господь как‑то поможет и мы попадем на следующую Олимпиаду, поэтому пока готовим именно олимпийскую программу»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) рассказала о постановке программ для Дины и .

«Вдруг господь как‑то поможет и мы попадем на следующую Олимпиаду, поэтому пока готовим именно олимпийскую программу.

Они будут и на Спартакиаде выступать», – рассказала Винер.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

«Что ж творится-то, геноцид!» «Матч ТВ» все-таки показал ЧМ по художке – но наверное, лучше бы этого не делал