Артур Далалоян: «Хочется верить, что нам откроют двери на чемпионат мира и позволят завоевать лицензии на Олимпиаду. Все мои мысли только об этом»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Артур Далалоян Гимнастика

Олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян заявил, что надеется на возвращение россиян на международные старты в 2023 году.

«Конечно, мы надеемся и верим, что нас допустят до самых высоких мировых соревнований, мы готовимся к этому.

Понятно, что будет чемпионат России, Кубок страны. Возможно, будут соревнования «Кубок Воронина», организованные моим родным клубом «Динамо».

Но и также хочется верить, что нам откроют двери на чемпионат Европы и чемпионат мира и позволят завоевать лицензии на Олимпийские игры. Все мои мысли, конечно же, только об этом», – сказал Далалоян.

2 комментария

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Сергей Орлов
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Не откроют.
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Iuasamotu
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Двери для вас закрыты и даже табличку на русском языке на них повесили "Посторонним не входить". Нельзя себя вести, как варварская свинья и взамен ждать отношения, как к людям.
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