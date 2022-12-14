Винер об ученицах: «Если у Кадырова 14 детей, у меня в 10 раз больше. Не могу представить себя женой»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) высказалась о нежелании выходить замуж и рассказала об отношении к полигамии.

О замужестве: Я вообще себя не могу представить женой. Потому что я вечная мать. Ха-ха! Мать огромного количества детей. Если у 14 детей, у меня, наверно, в 10 раз больше.

Поэтому женой себя представить мне очень трудно, такой, как в нашем понимании: «Подай тапки, налей чай!»

У меня были такие моменты, когда, мне говорят: «Вам признаются в любви, Ирина Александровна, а у вас написано крупным шрифтом «Зарипова» на лбу».

О полигамии: У Соломона была тысяча жен. Тысяча! Мусульмане имеют четыре жены. И не секрет, что у многих наших знакомых есть вторые семьи. И поэтому это природа сама, что мужчина полигамен.

Например, у Рамзана Кадырова 14 детей, не от одной женщины. И это, может быть, и неплохо. А женщина может родить только от одного мужчины, от единственного.

Одна очень умная ученица, которая всегда слушалась меня, ей говорили: «Если вам будет ваш муж изменять?» Она говорит: «Самое главное, чтобы я об этом не знала». Женщины на востоке, в некоторых странах сами выбирают вторую жену.

Я родилась в Узбекистане, там был такой великолепный писатель Кадыри, он написал блестящую книгу «Минувшие дни». И там описана судьба молодого человека, который был влюблен в одну девушку. Но она была не из этого города, а мать хотела, чтобы она была именно из того города, где они жили. И женила его на другой. А ее взяли потом второй женой.

И что? Первая девушка, женщина, убила вторую — вот и все.