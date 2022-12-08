Олег Матыцин: «Уверен, что китайские гимнасты еще приедут к нам на соревнования в ближайшее время»

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что китайские гимнасты будут соревноваться на российских турнирах, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

Китайские спортсмены могли выступить на Кубке Воронина.

«Уверен, что китайские гимнасты еще приедут к нам на соревнования в ближайшее время. К сожалению, сегодня они не с нами, это обусловлено объективными причинами, а именно — эпидемиологической ситуацией.

Тем не менее, начинаются два перекрестных года между Китаем и Россией, в ближайшие дни состоятся Зимние молодежные игры в Цзилине, а наш совместный план включает более 500 турниров, включая гимнастические. Как только эпидемиологические барьеры будут сняты, мы начнем более плотное сотрудничество», – рассказал Матыцин.