Роднина о титулах Хоркиной и Латыниной: «Обе многого добились, но выяснение отношений, кто более значим – это уже глупость»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала заявление Светланы Хоркиной, назвавшей себя самой титулованной гимнасткой.
Хоркина сказала, что она идет на первом месте по титулам, вторая за ней – Лариса Латынина. Позднее Хоркина уточнила, что говорила о чемпионатах мира. У обеих гимнасток – по 9 золотых наград ЧМ, рекорд – у американки Симоны Байлс (19 побед).
«Чего вдруг решили мериться титулами, чего им мирно-то не живется? Это называется сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я считаю, что и одна, и другая – уникальные личности. Обе очень многого добились, но выяснение отношений, кто более значим – это уже глупость», – сказала Роднина.
Хоркина и Латынина поспорили, кто из них – самая титулованная гимнастка мира. Ну, это же легко посчитать
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