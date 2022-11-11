Роднина о титулах Хоркиной и Латыниной: «Обе многого добились, но выяснение отношений, кто более значим – это уже глупость»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала заявление , назвавшей себя самой титулованной гимнасткой.

Хоркина сказала, что она идет на первом месте по титулам, вторая за ней – . Позднее Хоркина уточнила, что говорила о чемпионатах мира. У обеих гимнасток – по 9 золотых наград ЧМ, рекорд – у американки (19 побед).

«Чего вдруг решили мериться титулами, чего им мирно-то не живется? Это называется сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я считаю, что и одна, и другая – уникальные личности. Обе очень многого добились, но выяснение отношений, кто более значим – это уже глупость», – сказала Роднина.

Хоркина и Латынина поспорили, кто из них – самая титулованная гимнастка мира. Ну, это же легко посчитать