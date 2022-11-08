Хоркина о работе в Госдуме: «Я впервые подняла вопрос о волонтерстве. Это реализовалось, и я очень этим горжусь»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о своей работе в качестве депутата Госдумы.

Экс-гимнастка была депутатом пятого созыва (2007-2011).

«Во-первых, мы уже тогда заявили о молодежной политике, о необходимости принятия рамочного закона. Я выступала на Госсовете. Мне сказали: «Не засоряй правовое поле своими рамочными».

А второе – я впервые подняла вопрос о волонтерстве. Это реализовалось, и я очень этим горжусь. Я говорила: «Вот это волонтерство, добровольчество. Давайте расширим, поймем, что это, как». У нас получилась интересная история. Я говорила, что у нас это обязательно будет востребовано», – цитирует Хоркину «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Звезда».