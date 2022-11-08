Светлана Хоркина: «Я самая титулованная гимнастка мира, несмотря на Байлс и других. Латынина за мной»

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала себя самой титулованной гимнасткой в мире.

«Думаю, когда гимнастам разрешили выступать только на одном снаряде, это дало возможность другим странам заявить какого-то своего уникального спортсмена. Вот он умеет это одно – и три-четыре Олимпиады выигрывает. И все же это неправильно, когда человек выступает только на одном снаряде. Неправильно для развития спортивной гимнастики.

Возросла ли ценность абсолютного чемпиона? А вот и нет. Он делает одну перекладину – он олимпийский чемпион. Если выиграешь многоборье, добавляется титул «абсолютный». Я девятикратная чемпионка мира и трижды абсолютная.

Я самая титулованная гимнастка мира! Первая на сегодняшний день, несмотря на Байлс и других. Латынина? Лариса Семеновна за мной», – цитирует Хоркину «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Звезда».

«Это была обида на весь мир». Светлана Хоркина сорвала многоборье на Олимпиаде-2000 из-за странного инцидента с конем

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