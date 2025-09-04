Мельникова посетила Московскую неделю моды: «Модная индустрия меня вдохновляет, даже не представляю, насколько она сложная изнутри»

Гимнастка Ангелина Мельникова посетила Московскую неделю моды.

«Поделюсь с вами радостным событием – мне удалось заглянуть на Московскую неделю моды! Я мечтала на нее попасть, но успела заглянуть лишь на несколько показов из-за плотного тренировочного графика.

Модная индустрия меня вдохновляет, даже не представляю, насколько она сложная изнутри. А вообще я в восторге от тех показов, которые увидела, и даже присмотрела с них несколько вещей», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова .