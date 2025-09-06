  • Спортс
  • Гимнастка Луговских о работе тренером в Сингапуре: «На первом месте здесь учеба. Спортсменки не имеют права пропускать школу ни по какой причине»
Гимнастка Елизавета Луговских рассказала о работе тренером в Сингапуре.

Луговских сменила спортивное гражданство с российского на черногорское в 2022 году. В 2024-м завершила карьеру и начала тренировать в Сингапуре.

– Если мы углубимся в тему Сингапура, первое, что нужно сказать, – на первом месте здесь учеба. Это политика правительства. Спортсменки не имеют права пропускать школу ни по какой причине. Здесь нет спортивных институтов с кафедрами гимнастики. Следовательно, если дети будут отдавать большее количество времени спорту, их не возьмут в вуз, потому что они плохо учились.

Поэтому они часто пропускают тренировки в пользу школы. Я в этом вопросе ничего не могу сделать, потому что это другая страна, другие законы, у них такая жизнь.

Девочка, с которой я занималась, получила возможность уделить значительное время тренировкам только потому, что окончила школу и поступает в университет, у нее возникла пауза в учебе. Это позволило ей тренироваться примерно то же количество часов, что и у гимнасток в других странах, когда они готовятся к крупным соревнованиям.

Но ей 18 лет, она всю жизнь работала в зале намного меньше, и я не могу просто сказать – теперь мы тренируемся 10 часов в день. Даже если я как тренер к этому готова, даже если она этого сама хочет, мы не можем резко дать ей нагрузку, на которой работают во всем мире. Это просто невозможно. Даже то, что мы делали сейчас, было для нее непривычно и тяжело.

– А инфраструктуры нет.

– Да, и когда я видела, что ученица устала, что у нее где-то что-то заболело, то сразу писала ее родителям, объясняла, говорила, что я не могу диктовать, только посоветовать – ее надо отвести на массаж, на какие-то процедуры для восстановления. И родители готовы были слушать, учиться. Они далеки от спорта и не знают, как все устроено, что нужно их дочери.

В Сингапуре нет культуры спорта. Очень ценно то, что они готовы были помогать в тренировочном процессе. Они даже не всегда понимают, насколько это все сложно, почему гимнастки из России или других стран такие сильные.

Мы ездили на соревнования в Грузию, и там были девочки с Украины, которые готовились как раз к универсиаде. Родители моей спортсменки подошли ко мне и спросили, в чем их отличие, почему они настолько лучше готовы, за счет чего. Они не понимают, но это нормально для людей из страны, где спорт не стоит на первом месте.

Я им объяснила, что эти девушки тренируются так-то, объем работы у них составляет столько-то, их тренировки выстроены следующим образом. Родители сильно удивились, потому что они к такому не привыкли. Подобный режим в спорте, тем более для юных девушек, для них – что-то из другого мира.

Поэтому, когда я смотрю на своих воспитанниц в Сингапуре, вижу – что, где и за счет чего они могли бы добавить, но я не могу за них это сделать, могу только как-то мотивировать и подтолкнуть.

– Когда ты поняла, что выстроить профессиональный тренировочный процесс здесь не получится, это стало разочарованием?

– Наверное, первое время – да. Но потом я уже прониклась ситуацией. И теперь, когда я вижу своих спортсменов, просто ставлю себя на их место и понимаю: я не училась весь день и не приходила после этого на тренировку. У них правда учебе уделяется очень много внимания, – сказала Луговских.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Елизавета Луговских
художественная гимнастика
