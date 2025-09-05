Гимнаст Маринов: «Очень люблю свою машину. Можно сказать, что это фетиш, обожествление неживого предмета»

20-летний гимнаст Даниел Маринов рассказал о покупке автомобиля.

– Не так давно вы исполнили одну свою заветную мечту – купили «Мерседес».

– Да-а-а! Мы с братом пришли в автосалон, где тачки с пробегами стояли. Я сел в машину, и у меня сердце как застучит! Какая-то ментальная связь с этим автомобилем произошла. Ночку переночевал с мыслями о ней. Утром проснулся и решил, что точно беру.

До сих пор моментами не верю, что у меня есть она. Как это вообще возможно? Нереальные эмоции. Очень люблю свою машину. Можно сказать, что это фетиш, обожествление неживого предмета. Каждый раз приезжаю в Казань, намываю ее, провожу с ней время.

– О чем еще мечтаете?

– Своим жильем хочется обзавестись. Это такое финансовое закрепление в этом мире. Поэтому следующая цель – квартира. Думаю, для начала – в Казани, – сказал чемпион России по спортивной гимнастике Маринов.