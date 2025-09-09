Ангелина Мельникова получила шенгенскую визу для участия в турнире в Париже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сможет выступить на турнире FIG World Challenge Cup, который пройдет с 13 по 14 сентября в Париже.

«Ангелина получила необходимую для въезда во Францию шенгенскую визу и 11 сентября вылетит в Париж», – сообщила агент спортсменки Анастасия Романова.

Ранее Мельникова получила нейтральный статус. Турнир станет для нее первым под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти 4-летнего перерыва.