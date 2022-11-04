Российская гимнастка Семухина получила травму колена на турнире в Беларуси
Российская Арина Семухина получила травму коленного сустава на международных соревнованиях «Турнир спортивной славы» в Могилеве.
Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«К сожалению, сегодня во время исполнения опорного прыжка травмировала колено Арина Семухина.
Мы приняли решение не оставлять гимнастку в Могилеве, она под наблюдением врача вернется в Москву вместе с командой, а завтра после прибытия сразу отправится в клинику ФМБА», – сказала Родионенко.
17-летняя Семухина – серебряный призер чемпионата России.
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