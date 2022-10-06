Татьяна Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности (Mash)

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности, сообщает телеграм-канал Mash. 

В среду Тарасовой была вызвана скорая помощь в квартиру.

Тренер не смогла принять участие в первом выпуске шоу «Ледниковый период», где она заявлена среди членов жюри. 

Вертебро-базилярная недостаточность – это обратимое нарушение функционирования мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения. 

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