Дмитрий Ушаков: «Очень хочется верить, что россияне смогут выступить на Играх в Париже, хотя шансы малы»

Серебряный призер Лондона-2012 года в прыжках на батуте считает, что у россиян мало шансов выступить на Играх-2024 в .

«Год назад после Олимпиады в Токио, где я остался без медали, не знал, что делать дальше. Но спустя время понял, что не хочется уходить из спорта на такой минорной ноте.

И пусть тогда в Японии я показал свой максимум на тот момент, но какая-то недосказанность все равно оставалась. Вернулось желание снова участвовать в международных соревнованиях и, самое главное, отобраться на Олимпийские игры в Париж, до которых тогда оставалось всего лишь три года.

Сейчас Олимпиада-2024 от нас очень отдалилась, но надежда, как говорится, умирает последней. Пока тренируемся и выступаем на российских соревнованиях, товарищеские встречи с белорусами тоже дают стимул. Очень хочется верить, что россияне смогут выступить на Играх в Париже, хотя шансы малы. А если в итоге нет, то тогда и буду решать.

Не хочется принимать скоропалительное решение об уходе, а вдруг нас в последний момент все-таки допустят. Поэтому до 2024 года я намерен выступать, и даже если у нас не будет Олимпиады, то обязательно выступлю на каких-то альтернативных стартах, которые у нас стопроцентно будут», – рассказал Ушаков.