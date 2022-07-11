«Мы надеемся, что с Куляка снимут дисквалификацию. Наши адвокаты говорят, что все должно получиться». Родионенко об апелляции по делу гимнаста

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала об апелляции по делу Ивана Куляка.

Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал Куляка на год, так как во время этапа Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«15 августа состоится дисциплинарный трибунал GEF, на котором будет рассматриваться вопрос по Ивану Куляку. Мы надеемся, что с него снимут дисквалификацию.

Все дело в том, что если бы мы сейчас допустили спортсмена до участия в Кубке России, то потом его могли бы дисквалифицировать пожизненно. Поэтому мы просто не могли на это пойти. И сейчас ждем результатов слушаний, которые пройдут 15 августа.

Наши адвокаты говорят, что все должно получиться. Будем надеяться на лучшее», – сказала Родионенко.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира

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