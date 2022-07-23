Ангелина Мельникова: «До 2024 года работаю в полном объеме и не важно, какие соревнования ждут меня впереди. До этого момента готова выдавать максимум»

Олимпийская чемпионка рассказала о мотивации для продолжения спортивной карьеры.

«Спортивная цель? В нынешних обстоятельствах сложно назвать. После Токио я решила, что точно иду до .

До 2024 года работаю в полном объеме и не важно, какие соревнования ждут меня впереди. До этого момента готова выдавать максимум.

В чем секрет успеха? В дисциплине во всем. Если тренировка начинается в 9.00, ты должен быть там ровно в 9.00, а не в 9.01 или в 9.02.

Как находить мотивацию? Нужно научиться себя заставлять, но не через негатив. Есть такое слово «надо», тренеры часто им пользуются. И полюбить то, чем ты занимаешься», – сказала Мельникова.