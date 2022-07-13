Ангелина Мельникова: «Очень хочется, чтобы возрастной уровень гимнастики поднялся, и девушки не заканчивали карьеру из-за травм, даже не начав ее»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала об эмоциональном настрое на соревнования и подходе к тренировкам.

«Настраиваюсь я на соревнования заранее, где-то за три недели. Я четко выстраиваю в голове себе задачу, что именно в конкретный день, конкретного числа я должна выдать максимум и быть на пике формы. Отталкиваясь от этого, выстраиваю план подготовки по объему тренировок.

Мне важно, чтобы у меня не было перегруза. Я не люблю работать на изношенном организме, не люблю убивать себя на тренировках. Если я это буду делать, а где я возьму силы на соревнования тогда?! Я четко контролирую усталость и восстановление организма.

Кстати, у моих личных тренеров такой же подход. У нас никогда не было работы из разряда «бери больше, кидай дальше». Это не мой тип работы. Всегда работали, варьируя объем работы, отталкиваясь от состояния. Можешь сегодня – делай, не можешь – лучше не делай. А делать сто раз, пока не получится – только здоровье бить свое, которое потом аукнется еще в самый неподходящий момент.

Очень часто говорили, что я себя жалею, а жалеть себя нельзя в профессиональном спорте, только вот ЖАЛЕТЬ и БЕРЕЧЬ себя – это абсолютно две разные вещи.

Очень хочется, чтобы возрастной уровень гимнастики поднялся, и девушки не заканчивали свою карьеру из-за травм, даже не начав ее.

Каждый день благодарна своим тренерам за этот подход, за то, что сберегли мое здоровье и по сей час берегут. Мой вопрос к тренеру на тренировках: «Еще раз сделать? Или хватит?» Чаще всего я слышу ответ: «Хватит».

Мне скоро 22», – написала Мельникова.

Думаете, возрастной ценз только в фигурке? Нееет – в гимнастике поднимали дважды (но не спаслись от обмана), а пловцы испугались 10-летней девочки