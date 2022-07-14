Ангелина Мельникова: «Представляю, как тяжело фигуристкам, когда обсуждают каждый их шаг. Это непросто выдержать, не завидую»

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Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова сравнила популярность фигурного катания и спортивной гимнастики.

«На самом деле, я даже не знаю, что лучше. Порой представляю, как тяжело девочкам в фигурном катании, когда обсуждают буквально каждый их шаг. Это непросто выдержать, не завидую.

Думаю, что здесь нужен баланс. У нас сейчас все более-менее хорошо. И с публикой, и с публичностью. Можно, конечно, чуть-чуть повыше поднять интерес. Но текущее развитие событий мне нравится пока», – сказала Мельникова.

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