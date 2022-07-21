Валентина Родионенко: «У Симаковой нашли запрещенное средство. Сама она говорит, что ничего не знает»

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию о дисквалификации Ангелины Симаковой

Спортсменка дисквалифицирована на два года за допинг. По информации «Р-Спорт», в ее пробе обнаружен фуросемид. 

«У нее нашли запрещенное средство. Сама она говорит, что ничего не знает.

Хочу сказать, что это не тот уровень гимнастки на сегодня, чтобы специально употреблять какие-то препараты для результата. Мы выясняли, задавали вопросы», – заявила Родионенко.

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