Валентина Родионенко: «У Симаковой нашли запрещенное средство. Сама она говорит, что ничего не знает»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию о дисквалификации .

Спортсменка дисквалифицирована на два года за допинг. По информации , в ее пробе обнаружен фуросемид.

«У нее нашли запрещенное средство. Сама она говорит, что ничего не знает.

Хочу сказать, что это не тот уровень гимнастки на сегодня, чтобы специально употреблять какие-то препараты для результата. Мы выясняли, задавали вопросы», – заявила Родионенко.